Aéroport Mohammed V : hausse de 9,7 % du trafic des passagers à fin juillet 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

L’aéroport international Mohammed V de Casablanca a enregistré une hausse de 9,7 % du trafic des passagers à fin juillet 2026, par rapport à la même période de 2025, selon les données de l’Office national des aéroports (ONDA).

Ainsi, cette plateforme aéroportuaire a accueilli 6.953.695 passagers durant les sept premiers mois de l’année en cours, contre 6.338.610 voyageurs durant la même période de 2025, précise l’ONDA dans ses statistiques relatives au trafic aérien commercial pour le mois de juillet 2026.

Pour le seul mois de juillet dernier, l’aéroport Mohammed V a accueilli 1.197.152 passagers, contre 1.111.866 voyageurs en juillet 2025, soit une progression de 7,67 %.

La ventilation du trafic aérien des passagers entre vols nationaux et internationaux au titre du mois de juillet 2026, comparativement à juillet 2025, fait ressortir que l’aéroport Mohammed V a accueilli 1.084.506 voyageurs sur les vols internationaux, contre 1.009.313 une année auparavant, soit une hausse de 7,45 %, tandis que le trafic national s’est établi à 112.646 passagers, contre 102.553 en juillet 2025, enregistrant ainsi une progression de 9,84 %.

Sur les sept premiers mois de 2026, le trafic international à l’aéroport Mohammed V a atteint 6.241.920 passagers, en hausse de 9,63 % par rapport aux 5.693.531 voyageurs enregistrés durant la même période de l’année précédente.

Le trafic national s’est, pour sa part, établi à 711.775 passagers, contre 645.079 à fin juillet 2025, soit une progression de 10,34 %.

Au niveau national, les aéroports du Royaume ont enregistré, à fin juillet 2026, un trafic commercial de 22.282.997 passagers, en hausse de 8,77 % par rapport à la même période de l’année dernière.

Pour le seul mois de juillet, le trafic s’est établi à 3.450.846 passagers, contre 3.184.027 voyageurs en juillet 2025, soit une progression de 8,38 %.