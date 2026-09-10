Immense consécration: le Marocain Abdelatif Benazzi entre au Hall of Fame World Rugby

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Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien international marocain Abdelatif Benazzi a été désigné pour intégrer le prestigieux Hall of Fame de World Rugby, au titre de la promotion 2026, devenant ainsi le 182e membre de ce panthéon du rugby mondial, rapporte la presse française.

World Rugby a annoncé, mercredi, l’entrée de cinq nouvelles légendes du rugby, dont Abdelatif Benazzi, qui rejoindront les Sud-Africain Joel Stransky et Néo-Zélandais Zinzan Brooke, déjà distingués au mois d’août. Les autres nouveaux membres sont l’Américaine Jen Crawford, l’Anglaise Sue Day, la Néo-Zélandaise Rochelle Martin et l’Italo-Argentin Diego Dominguez.

Né à Oujda, Abdelatif Benazzi, aujourd’hui âgé de 58 ans, a porté le maillot du XV de France à 78 reprises entre 1990 et 2001, évoluant en deuxième ou troisième ligne. Il a également participé à trois éditions de la Coupe du monde, en 1991, 1995 et 1999, et a été capitaine des Bleus à 15 reprises.

Figure emblématique du rugby français et du SU Agen, où il a évolué durant douze saisons, Benazzi s’est notamment illustré lors de la victoire historique de la France contre la Nouvelle-Zélande à Eden Park en 1994, en participant à l’action ayant conduit à l’« essai du bout du monde » inscrit par Jean-Luc Sadourny.

Son parcours international avait débuté avec la sélection marocaine avant qu’il ne devienne international français.

Après sa carrière de joueur, Abdelatif Benazzi a poursuivi son engagement dans le rugby. Il occupe actuellement les fonctions de vice-président de la Fédération française de rugby (FFR) et de membre du Conseil de World Rugby.

La cérémonie de son entrée officielle au Hall of Fame de World Rugby est prévue le 17 novembre prochain, à l’occasion du dîner du Conseil de World Rugby à Dublin.