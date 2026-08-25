Oujda : l’Union des jeunes avocats appelle à poursuivre la grève

L’Union des jeunes avocats d’Oujda a appelé à la poursuite de la grève générale, à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle concernant le projet de loi n° 66.23 relatif à la profession d’avocat, ainsi que de sa publication au Bulletin officiel. Cette position s’inscrit dans le cadre de son engagement en faveur de la défense de l’indépendance et de la dignité de la profession.

L’association a appelé l’Association des barreaux du Maroc à respecter les engagements pris précédemment et à mettre en œuvre les actions de protestation prévues dans le cadre du programme convenu. Elle a également invité l’ensemble des avocates et avocats à renforcer leur mobilisation, à respecter les décisions prises et à participer de manière responsable aux différentes formes de protestation.

Dans le même contexte, l’association a dénoncé ce qu’elle a qualifié de « faillite morale » des institutions législatives, estimant que l’adoption de la loi par seulement 85 députés, soit moins du quart des 395 membres que compte la Chambre des représentants, en fait un texte qui ne reflète pas la volonté de la nation et qui ne mérite pas d’être mis en œuvre.

L’Union des jeunes avocats d’Oujda a conclu sa déclaration en réaffirmant son attachement indéfectible à l’unité des rangs de la profession et à la cohésion entre toutes les composantes du corps de la défense. Elle a également assuré qu’elle poursuivrait le mouvement de protestation jusqu’à la satisfaction de l’ensemble des revendications légitimes et justes des avocates et des avocats.