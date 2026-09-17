Oujda : Fouzi Lekjaa dénonce l’état des infrastructures et des services publics

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Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a vivement critiqué l’état des infrastructures à Oujda ainsi que les insuffisances qui touchent plusieurs services essentiels destinés aux citoyens.

S’exprimant devant les sympathisants de son parti dans la ville, Lekjaa a estimé que l’offre de soins dans l’ensemble de la région de l’Oriental ne devait pas reposer uniquement sur le Centre hospitalier universitaire. Plusieurs villes et communes de la région souffrent, selon lui, d’un manque important de services de santé.

Il a notamment cité l’hôpital de Berkane, sa ville natale, dont l’état ne permet même pas, à ses yeux, de le rattacher aux standards du XXe siècle. Il a ainsi insisté sur la nécessité d’intervenir pour améliorer le secteur de la santé dans la région.

Le responsable politique a également appelé les citoyens à participer massivement au scrutin et à voter en faveur du PAM, estimant que cette mobilisation constituait la voie permettant de concrétiser les engagements contenus dans le programme électoral du parti. « Ce qui doit être obtenu s’arrache par la lutte », a-t-il lancé.

Abordant la situation des transports urbains, Fouzi Lekjaa a jugé « inacceptable » que les habitants d’Oujda continuent de se déplacer à bord de bus dans un état particulièrement dégradé.

H.M.