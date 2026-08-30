PAM: Leïla Benali, Hicham Sabiri, Adil Baraka… des cadres du PAM mobilisés à Béni Mellal

A la Une

Le Parti authenticité et modernité (PAM) a organisé, ce samedi, une importante rencontre de communication à Abou El Jaad, dans le cadre de la poursuite de sa dynamique de terrain et de sa volonté de maintenir une présence constante auprès des citoyens.

Cette rencontre a réuni plusieurs figures de premier plan du parti, notamment Leïla Benali, Hicham Sabiri et Adil Baraka, ainsi qu’un certain nombre d’élus, de militants et d’acteurs locaux de la région.

La rencontre a constitué une véritable occasion d’ouvrir un dialogue direct avec les habitants et d’échanger avec eux sur les principales questions et préoccupations locales. Elle a également permis de présenter des propositions susceptibles de répondre aux attentes des citoyens et de poursuivre les efforts de développement sur le terrain.

À travers cette nouvelle étape de proximité, le PAM entend continuer à porter ses messages politiques, mettant en avant « 18 années de sincérité et de travail sérieux », aussi bien au sein des institutions que dans l’exercice des responsabilités gouvernementales.

Malgré les différentes épreuves et crises successives, le PAM affirme avoir démontré qu’il demeure une formation politique solide, dont la présence continue de se renforcer grâce à l’engagement de ses dirigeants et de ses militants, attachés au projet politique du parti et à la défense constante des intérêts du pays et des citoyens.

S.L.