El Jadida se prépare à la 17e édition du Salon du Cheval

La ville d’El Jadida s’apprête à accueillir la 17e édition du Salon du Cheval d’El Jadida, qui se tiendra du 13 au 18 octobre 2026.

Cette 17e édition se distingue par la richesse et la diversité de sa programmation, mettant en lumière les différentes utilisations du cheval à travers leurs dimensions culturelle, artistique, sportive, éducative et récréative.

À travers cette programmation riche et variée, le Salon réaffirme sa vocation de contribuer activement au développement de la filière équine et de sensibiliser le grand public aux différents enjeux économiques, culturels et sociaux qui y sont liés.

À l’instar des éditions précédentes, le Salon du Cheval d’El Jadida devrait attirer un public large et diversifié, composé de passionnés d’équitation et de visiteurs, mais également de professionnels et d’acteurs nationaux et internationaux du secteur. Le Salon constitue ainsi une plateforme privilégiée de rencontres, d’échanges et de création de partenariats, ainsi qu’un espace propice au renforcement de la coopération et des synergies entre les différents acteurs du monde équestre : éleveurs, cavaliers, artisans, chercheurs, institutions, sponsors et exposants.

Sur le plan international, le Salon du Cheval d’El Jadida s’est imposé au fil des années comme un événement de référence et un rendez-vous majeur parmi les grands rassemblements équestres mondiaux, grâce à la qualité de sa programmation, au professionnalisme de son organisation et à sa place de choix dans le calendrier international des manifestations équestres.