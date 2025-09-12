Maroc : hausse des recettes fiscales et du déficit à fin août

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici cinq points clés du bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) pour le mois d’août 2025 :

1 – Le déficit budgétaire s’est établi à 54,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin août, contre 32,9 MMDH un an auparavant, incluant un solde négatif de 2,5 MMDH des comptes spéciaux du Trésor (CST) et de 1,4 MMDH des services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA).

2 – Les recettes ordinaires brutes ont progressé de 18,7% pour atteindre 271,7 MMDH, avec une hausse notable des impôts directs (+25,9%), des droits de douane (+3,7%), des impôts indirects (+11,4%), des droits d’enregistrement et de timbre (+6,7%) et des recettes non fiscales (+31,2%).

3 – Les recettes douanières nettes ont augmenté de 8,3% à 65 MMDH à fin août 2025, tenant compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH).

4 – Les dépenses ordinaires émises ont progressé de 16,5%, totalisant 252 MMDH, avec des dépenses de fonctionnement en hausse de 17,7% (218,2 MMDH) et des dépenses d’investissement en hausse de 7,3% (72,4 MMDH).

5 – Les émissions de dépenses au titre de la compensation ont reculé de 19,2%, s’établissant à 6,5 MMDH, représentant un taux de réalisation de 38% des prévisions de la loi de finances.