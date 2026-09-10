Marocanité du Saraha: le Liberia réaffirme sa position

Par LeSiteinfo avec MAP

La République du Liberia a réitéré, jeudi à Rabat, sa position constante en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

Cette position a été exprimée par la ministre libérienne des Affaires étrangères, Sara Beysolow Nyanti, à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

En outre, elle a souligné que le Liberia, en tant que membre non permanent du Conseil de Sécurité, travaillera, main dans la main, avec le Maroc et lui apportera son soutien dans cette instance onusienne, à l’occasion des prochaines discussions prévues en octobre 2026 au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Par ailleurs, la cheffe de la diplomatie libérienne a souligné que le Maroc et le Liberia entretiennent des relations très denses, mettant en avant la volonté des deux pays de poursuivre la consolidation de cette dynamique sous le leadership du Roi Mohammed VI et du Président Joseph Boakai.

La ministre libérienne a exprimé aussi l’engagement de son pays à élargir les perspectives de coopération maroco-libérienne, notamment dans les domaines diplomatique, culturel et économique au service des intérêts des deux pays et des deux peuples.

S.L