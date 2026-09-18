Berrechid : un accident de bus scolaire fait plus de 20 blessés

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Plus de vingt élèves ont été blessés à des degrés divers, mercredi, dans le renversement d’un bus de transport scolaire au douar El Krouchiine, à Soualem Trifiya, dans la province de Berrechid.

Selon les informations obtenues par Le Site info, le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule, qui s’est renversé au milieu de la chaussée. L’accident a provoqué un mouvement de panique parmi les élèves et leurs familles, apprend-t-on.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont évacué les victimes à l’hôpital afin de recevoir les soins nécessaires et subir des examens médicaux.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

HM