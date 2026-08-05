Boulemane : le projet d’alimentation en eau sera achevé fin 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Le projet d’approvisionnement en eau potable des villes de Missour et Ouatat El Haj, ainsi que de plusieurs communes et centres voisins, à partir du barrage Hassan II sera pleinement opérationnel d’ici la fin de l’année 2026.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Directives Royales, répond au besoin urgent d’assurer un approvisionnement durable en eau potable à la population des villes de Missour et Ouatat El Haj, ainsi qu’aux communes voisines, et de renforcer la sécurité hydrique de la région, afin de faire face aux défis liés à la rareté des ressources en eau et au changement climatique, indique un communiqué de la préfecture de la province de Boulemane.

Doté d’une enveloppe financière totale avoisinant les 251 millions de dirhams, ce projet figure parmi les grands chantiers stratégiques de la province de Boulemane et vise à renforcer et à garantir l’approvisionnement en eau potable au profit des habitants des villes de Missour et Ouatat El Haj, ainsi qu’aux communes de Qasabi Melouia, Yezght, Sidi Boutib, Ramila, Al-Arjan, Tissaf, Afritissa et Oulad Ali Youssef, répondant ainsi aux besoins de près de 130.000 habitants.

Il porte, détaille la même source, sur la réalisation de quatre canalisations principales de transport d’eau, pour un budget d’environ 234 MDH, ainsi que divers travaux de génie civil, d’équipements électromécaniques, de raccordements électriques, de stations de pompage, de réservoirs, d’une station de chloration et de toutes les installations techniques nécessaires pour garantir une exploitation optimale du projet.

La réalisation de ce projet, qui fait partie du programme de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) – secteur de l’eau, financé par la Banque africaine de développement, vient répondre à la demande croissante en eau potable et vise à faire face au déclin progressif des ressources en eaux souterraines, contribuant ainsi à renforcer la sécurité hydrique, à améliorer les conditions de vie de la population et à soutenir la voie du développement durable dans la région, ajoute-t-on.

Fruit des actions continues des différents secteurs ministériels, des institutions concernées et des partenaires, il est de nature à renforcer les infrastructures hydrauliques de la région, garantir la continuité de l’approvisionnement en eau potable et à améliorer la qualité des services fournis à la population, afin de répondre à la dynamique de développement que connaît la province et de contribuer à relever les défis liés au stress hydrique, au changement climatique et à la croissance démographique.

Ce projet contribuera également, relève le communiqué, à améliorer la rentabilité du réseau d’approvisionnement en eau potable et à garantir la sécurité des ressources en eau à moyen et long terme.