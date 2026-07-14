Cinq secousses enregistrées ce mardi au Maroc

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Après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’informations faisant état de légères secousses telluriques enregistrées à Jebha et Chefchaouen, le directeur de l’Institut national de géophysique, Nasser Jebbour, a confirmé que cinq à six secousses de faible intensité avaient bien été enregistrées dans plusieurs régions du Maroc dans la matinée de ce mardi.

Contacté par Le Site info, Nasser Jebbour a précisé que la magnitude de ces secousses n’a pas dépassé 3 degrés sur l’échelle de Richter.

Le responsable a également indiqué que l’Institut national de géophysique n’a reçu aucun appel des autorités ni des citoyens, ce qui confirme que ces secousses étaient de faible intensité et, pour la plupart, imperceptibles.

Selon lui, ces mouvements telluriques ont été enregistrés à la fois en mer et sur terre et s’inscrivent dans une activité sismique normale, sans caractère inquiétant.

H.M.