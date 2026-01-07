Tibu Africa et l’INDH, en partenariat avec Cosumar et CIMAT, lancent Génération Sportive à Béni Mellal

Le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, l’ONG Tibu Africa et l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), en partenariat avec Cosumar et CIMAT et avec l’appui de la direction provinciale du Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports (MENPS), lancent le programme Génération Sportive pour faire du sport un levier d’éducation, d’employabilité et de développement territorial.

Dans le cadre des Hautes Orientations Royales appelant au renforcement de la justice territoriale et à une meilleure prise en compte des besoins des zones rurales et montagneuses, et en alignement avec les politiques publiques de développement humain et d’égalité des chances au sein de l’école publique, l’ONG Tibu Africa et l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, en partenariat avec les entreprises citoyennes Cosumar et CIMAT et avec l’appui de la direction provinciale du Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, annoncent le lancement officiel du programme Génération Sportive au profit de 54 écoles publiques primaires de la province de Béni Mellal.

Le programme Génération Sportive vise à renforcer le rôle de l’école publique en tant qu’espace d’apprentissage, de cohésion sociale et de développement des compétences de vie chez les enfants. Il contribue à améliorer le climat scolaire, à encourager la pratique régulière d’activités physiques et à offrir aux élèves des environnements d’épanouissement adaptés aux réalités des territoires ruraux et de montagne.

Déployé dans plus de 17 communes de la province, le programme concerne 27.000 élèves bénéficiaires scolarisés dans 54 écoles publiques primaires et permet la création de 53 postes d’animateurs sport-santé locaux, formés par l’ONG Tibu Africa. Ce dispositif contribue à la fois au renforcement de l’encadrement sportif en milieu scolaire et à la promotion de l’insertion professionnelle des jeunes de la région, en particulier dans les territoires ruraux et de montagne, à travers la création d’opportunités d’emploi durables et ancrées localement.

Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du programme, les animateurs sport-santé, recrutés localement et formés par l’ONG Tibu Africa, interviennent quotidiennement au sein des établissements scolaires en étroite coordination avec les directions d’écoles et le corps administratif. Leur mission consiste à organiser des activités éducatives et sportives régulières au profit des élèves, proposer une panoplie de jeux inspirés des 17 Objectifs de Développement Durable et co-animer, avec les enseignants, des concours et ateliers axés sur la santé, l’hygiène de vie et l’adoption de comportements favorisant un mode de vie sain et actif. Ils contribuent également à l’animation d’une grille diversifiée d’activités socio-culturelles impliquant enfants, parents et communauté tout en accompagnant l’organisation d’événements pédagogiques d’envergure tels que la Journée mondiale de la santé ou la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix.

Monsieur Abderrahman Jaber, Chef de la Division de l’Action Sociale de la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra, a déclaré : « Le programme Génération Sportive s’inscrit pleinement dans la dynamique territoriale portée par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, en particulier dans les zones rurales et de montagne de la province de Béni Mellal. En renforçant la place du sport au sein de l’école publique, ce programme contribue à la fois à l’épanouissement des élèves, à l’amélioration du climat scolaire et à la création d’opportunités d’emploi local pour les jeunes. Il constitue ainsi un levier important pour réduire les disparités territoriales et consolider les bases d’un développement humain durable. »

Lors de son allocution officielle, Monsieur Mohamed Amine Zariat, Président Fondateur de l’ONG Tibu Africa, a déclaré :« À travers le programme Génération Sportive, nous faisons du sport un véritable levier d’éducation, de santé, d’employabilité et d’inclusion sociale. Notre ambition est de renforcer le rôle de l’école publique comme espace d’apprentissage et de construction des compétences de vie, en particulier dans les territoires ruraux et de montagne. En créant des postes d’animateurs sport-santé locaux et en accompagnant les établissements scolaires sur la durée, nous contribuons à former une génération confiante, en bonne santé et actrice du développement de ses territoires. »

Le programme repose sur un accompagnement structuré des établissements scolaires, combinant la mise en place d’activités sportives éducatives régulières et la formation spécialisée des animateurs sportifs. Ces formations visent à promouvoir des pratiques sportives inclusives, sécurisées et adaptées au milieu scolaire, tout en intégrant le développement de compétences transversales telles que la discipline, le respect, l’esprit d’équipe et la persévérance.

S’inscrivant dans cette dynamique, Monsieur Abdelhadi El Hassnaoui, Directeur des Sucreries, SUTA – Groupe COSUMAR a déclaré : « Avec le lancement de ce programme socio-éducatif dans 54 écoles rurales de la province de Béni Mellal, Cosumar réaffirme sa mission de moteur de développement humain au cœur de ses territoires. Nous utilisons le sport comme un levier d’inclusion concret pour transformer durablement le quotidien de nos communautés locales. Notre ambition est double : offrir aux élèves un cadre d’épanouissement et de réussite, tout en créant des opportunités d’emploi directes pour les jeunes de la province afin qu’ils deviennent les acteurs et les leaders du développement de leur propre localité.»

De son côté, un représentant de CIMAT a affirmé : « Le programme Génération Sportive incarne une vision responsable du développement durable, fondée sur l’inclusion, la jeunesse et l’ancrage territorial. En accompagnant cette initiative, CIMAT réaffirme son engagement en faveur de projets à impact social durable au bénéfice des communautés locales. »

À travers le programme Génération Sportive, Tibu Africa, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra, Cosumar et CIMAT réaffirment leur engagement commun en faveur d’une école publique inclusive et d’un développement territorial durable, fondé sur l’éducation, l’employabilité des jeunes et la réduction des disparités entre territoires urbains, ruraux et de montagne. Ce partenariat multi-acteurs contribue à installer, au sein des établissements scolaires, une culture du sport éducatif et citoyen au service des enfants, des familles et des communautés locales.