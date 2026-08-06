Taza : deux sœurs de 6 et 8 ans meurent noyées dans un oued

Deux sœurs âgées de 6 et 8 ans ont trouvé la mort par noyade, mercredi, dans un drame survenu au niveau de la commune de Bouhlou, dans la province de Taza. Les deux fillettes ont été emportées par les eaux d’un oued, malgré la tentative désespérée de leur oncle maternel de les secourir.

Selon une source de Siteinfo, les deux enfants se baignaient près de la rive de l’oued, tandis que leur oncle nageait au milieu du cours d’eau. Elles ont été surprises par la force du courant, qui les a entraînées vers le large. Leur oncle a tenté de les sauver, mais ses efforts se sont révélés vains en raison de la violence du courant.

La même source précise que les victimes sont les filles d’un militaire des Forces Armées Royales en service dans les provinces du Sud. Elles passaient un moment de détente aux abords de l’oued lorsque le drame s’est produit.

Alertées, les autorités locales, les éléments de la Gendarmerie Royale et de la Protection civile se sont rapidement rendus sur les lieux. Les corps des deux fillettes ont été repêchés puis transférés à la morgue de l’hôpital provincial Ibn Baja à Taza afin d’accomplir les procédures légales en vigueur.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie Royale, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances exactes de ce tragique accident.