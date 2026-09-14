Canicule: ADM recommande la prudence sur plusieurs axes autoroutiers

Par LeSiteinfo avec MAP

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a appelé, ce lundi, l’ensemble des usagers de la route à faire preuve de vigilance et de prudence, à la suite du bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie (DGM), qui prévoit une vague de chaleur intense dans plusieurs provinces du Royaume à partir de ce lundi.

La société recommande notamment aux usagers des axes autoroutiers reliant Khouribga, Béni Mellal, Marrakech et Agadir de faire preuve de prudence et de s’informer sur l’état du trafic avant tout déplacement.

La Direction générale de la météorologie prévoit, ce lundi, un temps chaud ainsi que de fortes averses orageuses dans plusieurs régions du Royaume.

Dans un bulletin d’alerte actualisé de niveau de vigilance « orange », la DGM prévoit un temps chaud ce lundi, avec des températures comprises entre 40 et 44 °C dans les préfectures et provinces de Taounate, Fès, Fquih Ben Salah, Béni Mellal, Sidi Kacem, Youssoufia, Kénitra, Moulay Yacoub, Sidi Bennour, Khémisset, Rehamna, Marrakech, El Kelaâ des Sraghna, Chichaoua, Settat, Ouazzane, Taroudant, Khouribga et Sidi Slimane.

Le même phénomène est attendu, avec des températures oscillant entre 36 et 40 °C, dans les préfectures et provinces de Tarfaya, Nouaceur, Rabat, Salé, Témara, Skhirat, El Jadida, Safi, Meknès, Larache, Guelmim, Agadir Ida-Outanane, Chtouka Aït Baha, Inezgane-Aït Melloul, Sidi Ifni, Tiznit, Benslimane, Berrechid, Essaouira, Casablanca, Médiouna, Mohammedia et Tan-Tan.

Par ailleurs, de fortes averses orageuses, accompagnées de chutes de grêle et de rafales de vent, avec des cumuls de précipitations pouvant atteindre 25 à 30 mm, sont également attendues dans les provinces de Tarfaya, Assa-Zag, Midelt, Ifrane, Tan-Tan, Guelmim, Es-Semara, Boujdour, Laâyoune, Oued Ed-Dahab, Aousserd et Boulemane.