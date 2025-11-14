La chanteuse Adele fait ses débuts au cinéma

La star britannique Adele s’apprête à vivre sa première expérience dans le monde du cinéma avec le film “Cry to Heaven”, adapté du roman publié en 1982 par l’auteure américaine Anne Rice et réalisé par le célèbre styliste et metteur en scène Tom Ford.

Adele incarnera le rôle principal aux côtés d’un prestigieux casting comprenant : Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Paul Bettany, Thandiwe Newton, Mark Strong, George MacKay et Daryl McCormack.

L’intrigue du film, troisième réalisation de Tom Ford, se déroule en Italie au XVIIIᵉ siècle. Elle raconte l’histoire d’un noble vénitien et d’un maestro originaire de Calabre, qui tentent de se frayer un chemin dans le monde de l’opéra, un univers marqué par les rivalités et les ambitions.

Le tournage devrait débuter en janvier prochain, entre Londres et Rome, pour une sortie prévue en 2026.

Adele avait fait ses adieux à son public en larmes lors de la clôture de sa résidence américaine à Las Vegas, intitulée “Weekends with Adele”, en novembre de l’année dernière.

Les réseaux sociaux avaient alors été envahis par une vidéo montrant la chanteuse, très émue, saluant le public du Colosseum au Caesars Palace, déclarant : « Vous allez énormément me manquer. La seule chose que je sais vraiment faire, c’est chanter. Je ne sais pas quand je remonterai sur scène, mais je vous aime. »

Elle avait expliqué qu’elle souhaitait consacrer plus de temps à son fils Angelo : « Mon fils, j’ai choisi cette résidence parce que je n’aime pas les tournées. Je voulais rester près de toi et préserver une vie normale. Désormais, je peux passer mes week-ends avec toi. »

Adele avait également adressé des mots touchants à son compagnon Rich Paul : « Merci de toujours me soutenir, de me faire sentir que je peux accomplir ce que je veux. Il y a eu des moments où j’étais épuisée, physiquement comme émotionnellement, et j’apprécie profondément ton soutien. »

La chanteuse avait auparavant révélé son intention de prendre une pause prolongée une fois sa série de concerts à Las Vegas terminée, lors d’un spectacle donné à Munich en septembre 2024.