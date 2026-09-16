PAM : Fatima Zahra Mansouri propose de doubler l’aide sociale directe (VIDEO)

Fatima Zahra Mansouri, coordinatrice nationale du leadership collectif du secrétariat général du Parti authenticité et modernité (PAM), a affirmé que son parti propose, s’il obtient la confiance des électeurs, de porter le montant de l’aide sociale directe destinée aux citoyens en situation de vulnérabilité de 500 à 1.000 dirhams par personne. Le PAM prévoit également de revoir progressivement l’indice retenu pour déterminer l’éligibilité à cette aide.

S’exprimant lors d’un meeting populaire organisé ce mercredi à Tanger par le secrétariat régional du PAM dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mansouri a indiqué que ces propositions s’inscrivent dans le cadre d’un programme électoral présenté par le parti comme visant à améliorer le pouvoir d’achat des Marocains et à répondre aux pressions économiques auxquelles sont confrontés les ménages.

Mansouri a estimé que le pouvoir d’achat des Marocains s’est dégradé ces dernières années, évoquant la hausse des prix de plusieurs produits alimentaires, notamment la viande, le poisson et la volaille. Elle a considéré que le coût du panier de la ménagère constituait désormais une charge importante pour les citoyens.

Dans ce contexte, la responsable du PAM a critiqué la multiplicité des intermédiaires entre le producteur et le consommateur, s’interrogeant sur les raisons pour lesquelles certains produits arrivent au consommateur à des prix élevés par rapport à leur prix de vente par l’agriculteur ou le producteur.

Elle a également annoncé que son parti propose la création de sociétés publiques chargées de la distribution des produits alimentaires, afin de réduire le nombre d’intermédiaires et d’intervenir dans la chaîne de distribution.

Concernant la classe moyenne, la coordinatrice nationale du leadership collectif du secrétariat général du PAM a fait état d’une proposition visant à revoir l’impôt sur le revenu. Elle a précisé que, selon le projet défendu par le parti, les personnes dont les revenus sont inférieurs à 15.000 dirhams bénéficieraient d’une exonération de cet impôt.

Mansouri a également évoqué plusieurs engagements liés aux revenus et aux aides sociales, indiquant que le programme prévoit, selon ses déclarations, une prise en charge par le gouvernement d’une partie des charges liées aux revenus des citoyens dont les ressources sont inférieures à 3.000 dirhams, ainsi que d’autres mesures destinées à soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

La responsable du PAM a par ailleurs adressé un message aux jeunes, notamment ceux de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, les appelant à rester attachés à leur pays et à leurs villes et à ne pas perdre espoir, malgré les difficultés liées au chômage, à l’emploi et à la formation.

Elle a estimé que les jeunes étaient capables d’assumer leurs responsabilités et de contribuer à la conduite du pays, ajoutant que le PAM entend poursuivre son action avec eux afin de faire évoluer la situation dans une direction qu’elle présente comme plus favorable.

Cette rencontre a également été l’occasion de présenter plusieurs axes du programme électoral du PAM, en présence de plusieurs de ses dirigeants, dont Abdelatif El Ghazouri, secrétaire régional du parti dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et candidat à Tanger, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Mohamed El Hamouti, président de la Commission nationale des élections, Samir Goudar, président du pôle Organisation, ainsi que Mounir Limouri, secrétaire provincial du parti à Tanger-Assilah, aux côtés de plusieurs cadres et militants.

Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de communication menée par le PAM en vue des élections législatives prévues le 23 septembre courant. Le parti entend ainsi présenter son programme électoral et échanger avec les électeurs sur plusieurs questions d’ordre social, économique et de développement.