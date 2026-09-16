La pénurie de manuels scolaires se poursuit, les libraires montent au créneau

La Ligue des libraires du Maroc a exprimé son inquiétude face à la persistance de pénuries touchant plusieurs manuels scolaires destinés aux cycles collégial et secondaire, ainsi que certains manuels des « Écoles pionnières », dans plusieurs librairies à travers les différentes villes et régions du Royaume, notamment dans les zones éloignées de Casablanca, et ce, malgré l’écoulement d’une période importante depuis la rentrée scolaire.

Dans un communiqué parvenu à Le Site Info, la Ligue a souligné que la persistance de cette situation soulève de nombreuses interrogations, particulièrement à la lumière de vidéos et de photos largement relayées sur les réseaux sociaux faisant état, selon les informations qui circulent, de la disponibilité de certains de ces manuels en quantités importantes sur des marchés et dans des points de vente ne relevant pas du réseau des librairies professionnelles. Dans le même temps, de nombreuses librairies se retrouvent dans l’incapacité de satisfaire les demandes de leurs clients, faute de disposer des manuels recherchés.

La Ligue a insisté sur le fait que le libraire constitue un maillon essentiel dans la chaîne d’acheminement du manuel scolaire jusqu’à l’élève et à sa famille. La persistance de ces pénuries affecte directement le bon déroulement de l’acquisition des manuels, occasionne des préjudices professionnels et commerciaux aux librairies et place les libraires dans une situation délicate vis-à-vis de leurs clients, alors même qu’ils ne sont aucunement responsables de ces ruptures de stock.

L’organisation professionnelle a appelé les parties concernées à intervenir d’urgence afin d’identifier les causes de ces pénuries et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Elle a également demandé de garantir l’égalité des chances dans la distribution et la disponibilité des manuels scolaires, et de permettre à l’ensemble des librairies de s’en approvisionner de manière régulière et équitable dans toutes les régions du Royaume.

La Ligue a par ailleurs demandé que toute la lumière soit faite sur les informations faisant état de la disponibilité de certains manuels en quantités importantes en dehors du réseau des librairies professionnelles, appelant à vérifier la véracité de ces données et à prendre les mesures nécessaires si des dysfonctionnements venaient à être confirmés. Elle a assuré qu’elle poursuivra le suivi de ce dossier et la défense des droits et intérêts des libraires par tous les moyens légaux et légitimes.

La Ligue a enfin fait part de sa volonté de coopérer et de coordonner ses efforts avec les différents intervenants du secteur afin de contribuer à la réussite de la rentrée scolaire et de garantir que les manuels parviennent aux élèves dans les délais. Elle s’étonne toutefois du silence persistant autour d’une situation qui, selon elle, ne saurait continuer, compte tenu de ses répercussions directes sur les professionnels, les familles et les élèves, notamment dans les régions confrontées aux plus grandes difficultés d’approvisionnement en manuels scolaires.