Agadir: Fouzi Lekjaa met en avant l’engagement du PAM à Souss-Massa (VIDEO)

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Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a salué le travail accompli par Hamid Ouahbi, candidat du parti aux élections législatives dans la circonscription d’Agadir Ida-Outanane, ainsi que par les membres du secrétariat régional du PAM à Souss-Massa. Il a mis en avant leurs efforts pour répondre aux préoccupations des citoyens.

« Le Souss est une terre de résilience, de travail et de sérieux », a déclaré Lekjaa, estimant que la région avait acquis une solide expérience en matière d’action de terrain et de service aux citoyens. Il a également remercié Hamid Ouahbi et les membres du secrétariat régional pour leur engagement.

Devant les dirigeants du parti et une foule nombreuse de militants, Lekjaa a par ailleurs tenu à rendre hommage à Abdellatif Ouahbi, son collègue au gouvernement, saluant notamment son « courage politique » et sa capacité à assumer ses positions et ses convictions.

Selon Lekjaa, Abdellatif Ouahbi a payé un lourd tribut politique pour être resté fidèle à ses idées. « Son courage politique et son attachement à ses convictions lui ont beaucoup coûté », a-t-il affirmé, ajoutant que cela ne l’avait pas empêché de poursuivre son action au service des citoyens.

H.M.