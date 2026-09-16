RNI: Mohamed Chaouki en campagne à Skoura (PHOTOS)

La ville de Skoura, relevant de la province de Boulemane, a accueilli une visite du président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Mohamed Chaouki, dans le cadre de la campagne électorale précédant les élections du mercredi 23 septembre.

Cette visite a connu une forte mobilisation des représentants du parti dans la région, ainsi que des citoyens venus participer à ce rendez-vous et exprimer leur soutien au projet de la «Colombe», dans une scène reflétant la mobilisation locale qui accompagne la campagne électorale dans la région.

La présence des militants et sympathisants du parti à Skoura a constitué une occasion de souligner l’importance du contact direct sur le terrain pour renforcer les liens entre les formations politiques et leurs bases locales, à l’approche des prochaines échéances électorales.

Dans ce contexte, le président du RNI a souligné, dans une allocution, que le parti compte sur le vote des citoyens pour mettre en œuvre son programme électoral et remporter les élections législatives de 2026. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la dynamique politique et de proximité précédant les élections législatives.

Les rencontres de terrain offrent en effet l’occasion d’échanger directement avec les habitants et les acteurs locaux, de prendre connaissance de leurs attentes et préoccupations, mais également de présenter les visions et programmes proposés par les partis politiques durant cette période.

La campagne électorale se poursuit ainsi dans la province de Boulemane, dans un contexte marqué par un intérêt local pour les contenus et programmes proposés, ainsi que par les attentes des habitants pour la prochaine étape, à l’approche des élections législatives de 2026.