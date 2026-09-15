PAM : Fouzi Lekjaa promet une autoroute entre Guercif et Nador

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Membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), Fouzi Lekjaa a présenté les principaux axes du programme électoral du parti aux habitants de Guercif, venus en nombre assister à un meeting organisé aujourd’hui dans la ville.

Dans son intervention, Fouzi Lekjaa a souligné la nécessité de réunir les meilleures conditions pour favoriser l’ouverture de Guercif sur le littoral méditerranéen.

Le membre du bureau politique du PAM a également indiqué que le parti avait élaboré un programme global visant à améliorer les services de santé à Guercif, ainsi qu’à réhabiliter les infrastructures de la région.

Concernant la problématique de l’eau, Fouzi Lekjaa a présenté deux pistes pour y remédier : la construction de petits barrages collinaires ou le raccordement de Guercif à la station de dessalement de Nador.

L’intervenant a par ailleurs qualifié le port de Nador West Med de « levier de développement », précisant que le parti entend œuvrer à la réalisation d’une autoroute reliant Guercif à Nador.

Enfin, Fouzi Lekjaa a appelé les habitants de Guercif à voter massivement, estimant que la confiance des électeurs constitue le principal facteur incitant le parti à donner le meilleur de lui-même.