PAM : à Oujda, Lekjaa promet de défendre le pouvoir d’achat des Marocains (VIDEO)

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Le membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), Fouzi Lekjaa, a de nouveau affirmé que le programme électoral présenté par le parti place la préservation du pouvoir d’achat des citoyens parmi ses principales priorités, notamment dans un contexte marqué par la forte hausse des prix de nombreux produits alimentaires.

S’exprimant lors d’un meeting électoral du PAM à Oujda, Fouzi Lekjaa a déclaré : «Si vous votez pour le Parti authenticité et modernité et que vous nous accordez massivement votre confiance, nous aurons la possibilité de mettre en œuvre les engagements que nous avons pris devant vous. Si nous sommes limités et qu’il ne s’agit que de participer, nous devrons alors mener des batailles».

Il a poursuivi : «Faites confiance à ce parti, qui n’a jamais assumé la responsabilité de gérer le gouvernement, et demandez-nous des comptes sur tout, dans les moindres détails».

Par ailleurs, Fouzi Lekjaa a qualifié la ville d’Oujda de «locomotive du développement dans la région de l’Oriental», tout en exprimant son mécontentement face à la situation difficile dans laquelle se trouve la ville.

« Honnêtement, cela me fait mal. Ce n’est pas le niveau auquel la ville d’Oujda devrait se trouver. J’ai vu des citoyens se déplacer dans des bus qui font honte à voir », a-t-il déclaré.