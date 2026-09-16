Fouzi Lekjaa devient la personnalité la plus citée dans la presse

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Fouzi Lekjaa a enregistré une nette progression de sa visibilité médiatique entre le 17 août et le 12 septembre, passant de la dixième à la première place du classement des personnalités les plus citées dans la presse.

Selon une analyse consacrée à la couverture médiatique et aux réseaux sociaux, la part hebdomadaire des citations de Fouzi Lekjaa dans la presse est passée de 2,5% à 13,1% en quatre semaines. Sa présence médiatique a ainsi été multipliée par plus de cinq sur la période étudiée.

Le document indique également que Fouzi Lekjaa a devancé Aziz Akhannouch en matière de citations dans la presse à la fin de la période analysée, confirmant ainsi la forte progression de sa visibilité dans les médias.

Cette dynamique se retrouve également au sein du Parti authenticité et modernité (PAM). La part de Lekjaa parmi les personnalités du parti citées dans la presse a atteint 39,9% le 12 septembre, contre 13% le 17 août, soit une hausse de près de 27 points en quatre semaines.

Sur les réseaux sociaux, le membre du bureau politique du PAM concentre 72,1% des citations concernant les figures du parti. Il devance largement Fatima-Zahra Mansouri, créditée de 14,4%, et Mehdi Bensaid, qui totalise 4,9%. Cette montée en puissance intervient parallèlement à une forte augmentation de la couverture médiatique du PAM. Le nombre d’articles consacrés au parti est passé de 159 à 510 par semaine, soit une multiplication par 3,2 en l’espace d’un mois.

L’analyse porte sur 10.825 contenus publiés entre le 17 août et le 12 septembre, dont 4.965 articles de presse et contenus diffusés par des médias en ligne, ainsi que 5.860 publications sur les réseaux sociaux. Au total, 127 personnalités ont été suivies.

HM.