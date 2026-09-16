Marques de grande consommation: Jaouda toujours en tête au Maroc

Pour la deuxième année consécutive, Jaouda confirme sa position de marque marocaine de grande consommation la plus choisie par les foyers marocains, selon l’édition 2026 de l’étude internationale Brand Footprint de Worldpanel by Numerator.

Cette nouvelle reconnaissance vient conforter la place singulière qu’occupe Jaouda dans le quotidien des familles marocaines et traduit, au-delà d’un classement, une relation de confiance construite dans la durée entre la marque et ses consommateurs.

L’étude Brand Footprint mesure les marques effectivement choisies par les consommateurs à travers les Consumer Reach Points (CRP), un indicateur qui prend notamment en compte leur présence dans les foyers et leur fréquence d’achat. Dans un marché où les marques locales et régionales représentent aujourd’hui 80 % des 250 principales marques de grande consommation, Jaouda se maintient ainsi en tête du classement des marques locales au Maroc.

Un leadership porté par la force du modèle coopératif

Cette performance est avant tout celle d’un collectif. Elle s’inscrit dans la vision portée par COPAG, sous l’impulsion de son Président, M. Moulay M’hamed Loultiti, de son Directeur Général, M. Mounir Arous, et avec l’engagement de l’ensemble du Conseil d’administration.

Depuis son origine, COPAG développe un modèle fondé sur une ambition constante : proposer aux consommateurs marocains des produits de qualité, accessibles, disponibles et en phase avec l’évolution de leurs attentes, tout en créant durablement de la valeur pour ses adhérents et ses territoires.

Le leadership de Jaouda est ainsi indissociable de l’engagement quotidien de toutes les composantes de la coopérative : agriculteurs et éleveurs adhérents, équipes de collecte, de production et de contrôle qualité, collaborateurs de la logistique et de la distribution, forces commerciales ainsi que fonctions administratives et support.

À chaque étape, de l’amont agricole jusqu’au consommateur, leur expertise et leur mobilisation contribuent à faire de Jaouda une marque profondément ancrée dans le quotidien des Marocains.

La confiance des consommateurs comme première reconnaissance

Cette distinction appartient enfin, et surtout, aux millions de consommateurs marocains qui choisissent Jaouda au quotidien.

Dans un environnement où les attentes évoluent rapidement et où la proximité, la disponibilité et l’innovation constituent des moteurs essentiels de croissance, leur fidélité représente à la fois une reconnaissance et une responsabilité pour COPAG.

Conserver cette première place engage la coopérative à aller plus loin : continuer d’innover, maintenir des standards élevés de qualité, rester accessible au plus grand nombre et répondre toujours plus justement aux besoins des familles marocaines.

Pour Jaouda, ce leadership n’est donc pas un aboutissement, mais la confirmation d’un engagement appelé à se poursuivre : mériter, chaque jour, le choix et la confiance des consommateurs marocains.