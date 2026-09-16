Météo Maroc: voici les prévisions de ce jeudi 17 septembre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 17 septembre 2026.

– Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas assez denses avec bruine ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques nord, le Saiss, la rive méditerranéenne et les provinces sud.

– Averses orageuses sur le Haut Atlas, le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

– Ondées et orages sur le Moyen Atlas.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 11/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 23/29°C à l’intérieur des provinces sud et du Sud-Est et de 17/24°C partout ailleurs.

– Températures du jour en baisse sur la majeure partie du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.