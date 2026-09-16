Lekjaa: «Jerada a besoin d’une approche différente en matière de développement»

A la Une

Ce mercredi 16 septembre 2026, le membre du bureau politique du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Fouzi Lekjaa, s’est rendu à Jerada, où il a été chaleureusement accueilli par les habitants, à quelques jours seulement des élections prévues le 23 septembre.

Dans une allocution à cette occasion, Lekjaa a affirmé que Jerada « a besoin d’une approche différente en matière de développement », soulignant que le prochain gouvernement devra prendre en charge la responsabilité de « réhabiliter les victimes des mines ».

Le membre du bureau politique du « Tracteur » a également estimé que les spécificités de Jerada nécessitent la mise en place d’un soutien en faveur des agriculteurs, tout en accordant une importance particulière à la création d’investissements dans le secteur de l’énergie. « Jerada doit impérativement bénéficier des investissements dans le domaine de l’énergie liés au projet du port de Nador West Med », a-t-il poursuivi.

S’adressant à la foule présente lors de cette rencontre du PAM, organisée dans le cadre du lancement de la campagne électorale, Lekjaa a rappelé que la décision appartient aux électeurs le 23 septembre. Il a souligné que ce choix déterminera le devenir du Maroc jusqu’en 2031.