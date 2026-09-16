La Bourse de Casablanca bascule dans le rouge ce mercredi à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a basculé dans le rouge mercredi à la clôture, son indice principal, le MASI, cédant 1,13% à 17.984 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,48% à 1.313,19 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,85% à 1.333,87 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a lâché 3,93% à 1.701,8 pts.

S.L.