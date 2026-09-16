Maroc : le prix des oignons risque de doubler, voici pourquoi

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Plusieurs professionnels redoutent une hausse importante des prix de l’oignon au cours des prochains mois, en raison d’une diminution de l’offre sur le marché national.

Interrogé par Le Site info, Mohamed Alaoui, trésorier de l’Association marocaine des employés et professionnels des marchés de gros, estime que les prix pourraient doubler dans les prochaines semaines, notamment en raison des exportations vers plusieurs pays africains.

Actuellement, le kilogramme d’oignons coûte environ cinq dirhams dans les marchés de gros, tandis que son prix peut atteindre huit dirhams chez les détaillants. Une situation qui alimente les inquiétudes des professionnels quant à une nouvelle flambée des prix.

Selon Mohamed Alaoui, l’exportation d’importantes quantités dès le début de la saison a contribué à réduire l’offre disponible localement. Il n’exclut pas d’ailleurs que le produit devienne difficile à trouver sur certains marchés au cours des prochains mois.

Le professionnel appelle ainsi les responsables du secteur à intervenir rapidement afin de garantir un approvisionnement suffisant du marché national et d’éviter de nouvelles tensions sur les prix.

HM.