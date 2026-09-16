Les Marocains doivent désormais obtenir un visa pour se rendre en Thaïlande

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Les autorités thaïlandaises ont décidé d’imposer un visa aux ressortissants marocains souhaitant se rendre dans le pays. Cette nouvelle mesure est entrée en vigueur le 15 septembre.

Selon une information relayée par 2M sur sa page Facebook, la décision a été prise le 1er septembre par la Direction des affaires consulaires du ministère thaïlandais des Affaires étrangères. Les voyageurs marocains doivent désormais obtenir un visa avant leur départ pour pouvoir entrer sur le territoire thaïlandais. Cette mesure met fin au régime qui leur permettait jusque-là de séjourner dans le pays sans visa pendant une durée pouvant atteindre 60 jours.

La nouvelle réglementation prévoit également de ramener de 60 à 30 jours la durée de séjour accordée dans le cadre du régime général d’exemption de visa, tout en réduisant le nombre de pays pouvant en bénéficier.

H.M.