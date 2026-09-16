Nass El Ghiwane en concert à Casablanca

NASS EL GHIWANE donne rendez-vous au public casablancais pour une soirée exceptionnelle, samedi 26 septembre 2026 à 20h00, au Théâtre l’Hermitage.

Véritable phénomène culturel et musical, Nass El Ghiwane occupe une place singulière dans l’histoire artistique du Maroc. Depuis plusieurs décennies, le groupe a su faire résonner une musique profondément enracinée dans l’identité marocaine, tout en portant une parole universelle, empreinte de poésie, de sensibilité et de profondeur.

Cette soirée sera l’occasion de renouer avec un répertoire qui appartient désormais à la mémoire collective et qui continue, génération après génération, à susciter la même émotion.

Sur scène, les sonorités emblématiques de Nass El Ghiwane offriront au public un moment de partage autour d’une musique qui transcende les époques et les frontières.

Un rendez-vous à ne pas manquer !