Tramway de Casablanca : perturbations sur les lignes T3 et T4

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La circulation du tramway de Casablanca a été perturbée mercredi matin sur les lignes T3 et T4, à la suite d’un problème lié à l’alimentation électrique.

Casa Tramway a annoncé une interruption temporaire du trafic sur les deux lignes, précisant que cet arrêt était dû à une insuffisance de l’approvisionnement en énergie. D’importants moyens ont été mobilisés afin de gérer cette perturbation et de rétablir la circulation dans les meilleurs délais. Les équipes techniques et de maintenance sont intervenues sur place, aux côtés des services de police et des éléments de la Protection civile.

Casa Tramway a assuré que l’ensemble des intervenants déployés poursuivaient leurs efforts pour résoudre l’incident et permettre une reprise rapide du service sur les lignes concernées.

H.M.