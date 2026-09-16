Conseil national de la presse: El Mehdi Allabouch, Bahia El Amrani… Voici les sept éditeurs retenus

La Commission provisoire chargée d’exercer les attributions du Conseil national de la presse et d’organiser l’élection des représentants des journalistes professionnels ainsi que la désignation des représentants des éditeurs de journaux a dévoilé, mercredi, la liste des éditeurs appelés à siéger au sein du Conseil.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre de l’achèvement des différentes étapes liées à la formation du Conseil national de la presse, conformément aux dispositions légales encadrant la représentation des éditeurs.

Dans un communiqué, la Commission a indiqué avoir examiné les dossiers et les documents des candidats proposés, afin de vérifier qu’ils remplissent les conditions requises pour obtenir la qualité d’éditeur et être désignés membres du Conseil.

Cette procédure a été menée conformément à la loi n° 09.26 portant réorganisation du Conseil national de la presse, notamment ses dispositions relatives à la représentation des éditeurs, ainsi qu’à la loi n° 88.13 relative à la presse et à l’édition et à la décision réglementaire adoptée par la Commission à ce sujet.

À l’issue de l’examen des dossiers, sept éditeurs ont été retenus :

Bahia El Amrani ; Souad Mekkaoui ; Mehdi Allabouch ; Aziz Daki ; Driss Chahtane ; Mokhtar Ghzioui ; Khalid Hariry.

La Commission provisoire a ainsi confirmé que ces sept personnalités constituent la liste des représentants des éditeurs désignés pour siéger au Conseil national de la presse, après vérification du respect des conditions légales.

Cette étape intervient après l’élection des représentants des journalistes professionnels et ouvre la voie à l’achèvement des dernières procédures prévues par la loi, à l’installation des structures du Conseil et au lancement de ses missions.

H.M.