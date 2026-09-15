Ziyech au Brésil: Botafogo sort le grand jeu pour séduire les Marocains (PHOTO)

Le club brésilien de Botafogo entend tirer le meilleur parti possible de sa nouvelle recrue, la star marocaine Hakim Ziyech, arrivée lors du mercato estival actuel.

Le club brésilien a notamment publié sur ses réseaux sociaux des contenus consacrés à Hakim Ziyech en langue arabe, tout en invitant ses abonnés marocains et arabes à suivre le joueur sur les plateformes officielles de Botafogo.

Le transfert de Ziyech a suscité un véritable engouement au Brésil, Botafogo ayant réussi à attirer l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire du football marocain, qui s’est également illustré au plus haut niveau européen au cours des dernières années.

Ziyech avait quitté le Wydad lors du mercato estival actuel avant de rejoindre Botafogo, où il s’apprête à vivre une nouvelle expérience dans le football brésilien.