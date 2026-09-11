Hakim Ziyech bientôt présenté aux supporters de Botafogo (PHOTOS)

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le club brésilien de Botafogo s’apprête à présenter l’international marocain Hakim Ziyech à ses supporters, avant le coup d’envoi du match face à Bragantino, prévu dimanche prochain dans le cadre de la 27e journée du championnat brésilien.

Ziyech devrait ainsi faire sa première apparition sous les couleurs de Botafogo devant les supporters du club dans son stade, après que ce dernier a officiellement annoncé le recrutement de l’international marocain, en provenance du Wydad de Casablanca.

Le Marocain a signé un contrat avec Botafogo courant jusqu’à fin 2028 et portera le numéro 22. Il s’agit d’une nouvelle étape dans la carrière de l’international marocain, qui poursuit désormais son parcours professionnel en dehors des championnats européens.

Ziyech avait passé une demi-saison au Wydad avant que les deux parties ne mettent fin à leur collaboration à l’amiable. Le joueur a ensuite choisi de rejoindre le championnat brésilien pour donner un nouvel élan à sa carrière.

Au cours de sa carrière, Ziyech a évolué sous les couleurs de Twente, de l’Ajax Amsterdam, de Chelsea, de Galatasaray et d’Al-Duhail. Il reste également l’un des principaux cadres de la sélection marocaine ces dernières années, ayant notamment contribué à la qualification des Lions de l’Atlas pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar.