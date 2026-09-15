Latifa Raafat annonce le lancement de sa nouvelle tournée artistique en Italie

La diva de la chanson marocaine, Latifa Raafat, s’apprête à donner une grande soirée artistique destinée aux membres de la communauté marocaine et arabe établis en Italie. Cet événement marquera le coup d’envoi de sa nouvelle tournée artistique à l’étranger.

L’icône de la chanson marocaine a annoncé cet événement très attendu sur son compte officiel Instagram. Placé sous le thème « La nuit de la fidélité à l’art », le concert est organisé par Dar Dmana All Events. Sur l’affiche promotionnelle, Latifa Raafat est présentée comme une « icône de la chanson marocaine » et une « ambassadrice du caftan marocain ».

Cette soirée figure parmi les grands rendez-vous artistiques attendus par la communauté marocaine à l’étranger. Organisé par Dar Dmana, le concert sera l’occasion pour la chanteuse de retrouver son public, dont elle a exprimé l’impatience et l’enthousiasme. Elle a également promis de dévoiler prochainement le programme complet ainsi que les dates de sa tournée.

L’annonce a suscité de nombreuses réactions et un accueil chaleureux de la part des internautes et du public marocain en Italie, qui ont fait part de leur enthousiasme à l’idée d’accueillir la diva marocaine et de célébrer son riche répertoire musical ainsi que sa présence artistique singulière.