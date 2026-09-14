Elections: l’Observatoire appelle à ne pas céder à l’achat des voix

À l’approche des élections législatives prévues le 23 septembre prochain, l’Observatoire marocain de protection du consommateur a appelé les citoyens marocains à préserver l’indépendance de leur décision électorale et à ne pas tomber dans le piège de l’achat des voix.

Dans une publication diffusée sur ses pages sur les réseaux sociaux, l’Observatoire a souligné que le vote n’est pas une marchandise susceptible d’être vendue ou achetée, mais un outil essentiel permettant aux électeurs d’exprimer leur volonté et de choisir leurs représentants au sein des institutions élues.

L’Observatoire a également mis en garde contre toute approche de l’échéance électorale fondée sur une contrepartie financière ou un avantage ponctuel. Il a ainsi appelé les électeurs à faire leur choix sur la base des programmes et des projets proposés, ainsi que de la capacité des candidats à respecter leurs engagements, plutôt que de se laisser influencer par les promesses électorales.

L’Observatoire a enfin rappelé que la valeur du vote dépasse largement toute contrepartie temporaire, invitant les citoyens à voter en toute conscience et responsabilité et à choisir les candidats qu’ils jugent dignes de leur confiance.