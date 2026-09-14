La Première Dame du Kenya arrive au Maroc pour une visite de travail

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Par LeSiteinfo avec MAP

La Première Dame de la République du Kenya, Rachel Ruto, est arrivée, lundi à Salé, pour une visite de travail au Maroc. À sa descente d’avion à l’aéroport de Rabat-Salé, Rachel Ruto a été accueillie par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa.

Après avoir passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, SAR la Princesse Lalla Asmaa et la Première Dame de la République du Kenya ont été saluées par le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le président de la région de Rabat-Salé-Kénitra, M. Rachid El Abdi et le gouverneur de la préfecture de Salé, Omar Touimi.

SAR la Princesse Lalla Asmaa et Mme Rachel Ruto ont été également saluées par le président du Conseil communal de Salé, Omar Sentissi, l’ambassadeur, directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale, Mohamed Methqal, et le président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, Karim Essakalli.

Par la suite, SAR la Princesse Lalla Asmaa a été saluée par Mme Jessica Gakinya, ambassadrice du Kenya au Royaume du Maroc, des membres de l’Ambassade du Kenya, ainsi que par des membres de la délégation accompagnant la Première Dame.

Rachel Ruto a, ensuite, été conviée à la traditionnelle cérémonie d’offrande de lait et de dattes. Après une brève pause au Salon Royal de l’aéroport, le cortège de la Princesse Lalla Asmaa et de la Première Dame de la République du Kenya s’est dirigé vers le lieu de résidence de Mme Rachel Ruto.