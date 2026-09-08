Marrakech : plus de 15 véhicules ravagés par un violent incendie

Un violent incendie s’est déclaré lundi dans un marché de ferraille à Marrakech, ce qui a causé d’importants dégâts matériels.

Selon les informations obtenues par Le Site info, les flammes ont ravagé plus de quinze véhicules.

Alertés, les éléments de la Protection civile se sont rapidement rendus sur place pour maîtriser les flammes. Par ailleurs, une enquête été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances exactes de cet incendie.

H.M.