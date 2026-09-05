Maroc : Plus de 14 millions de touristes accueillis à fin août 2026

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc a accueilli 14,1 millions de touristes à fin août 2026, en hausse de 4,5% par rapport à la même période de 2025, soit près de 608.000 arrivées additionnelles, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

En effet, le mois d’août a franchi pour la première fois la barre des 2 millions de touristes, soit une progression de 3% par rapport à août 2025, précise le ministère dans un communiqué, notant que ces résultats viennent confirmer la solidité de la saison estivale et la bonne tenue de la fréquentation touristique.

« La dynamique du tourisme marocain s’inscrit durablement sur des bases solides. La Feuille de Route 2023-2026 a démontré qu’en investissant de manière ciblée sur les leviers clés, les résultats suivent, tant en termes d’affluence que d’impact socio-économique », a souligné la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée par la même source.

« Le potentiel reste considérable. La prochaine phase devra nous permettre de le démultiplier et d’en faire bénéficier davantage l’ensemble des territoires et des acteurs du secteur », a relevé Mme Ammor.