Marrakech: dix mois de prison ferme pour une influenceuse

Le tribunal de première instance de Marrakech a condamné, ce lundi, une influenceuse à dix mois de prison ferme et à une amende de 500 dirhams, pour la diffusion d’une vidéo portant atteinte à la pudeur publique.

La mise en cause avait été interpellée mercredi dernier à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, en coordination avec les services de police de Marrakech. Elle était soupçonnée d’avoir produit et diffusé sur les réseaux sociaux des contenus numériques portant atteinte aux bonnes mœurs.

Selon un communiqué de la DGSN parvenu à Le Site info, une enquête judiciaire avait été ouverte sur instructions du parquet compétent, après la détection par les services de veille numérique de plusieurs vidéos à caractère indécent publiées sur une page des réseaux sociaux.

Les investigations ont permis d’identifier la suspecte, qui a été interpellée alors qu’elle tentait de quitter le territoire national.

H.M.