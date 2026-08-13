Une influenceuse marocaine interpellée à l’aéroport Mohammed V

La police de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, en coordination avec les autorités de Marrakech, ont interpellé, mercredi, une influenceuse marocaine soupçonnée d’avoir produit et diffusé des contenus numériques portant atteinte à la pudeur.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dont Le Site info a reçu une copie, les services de police avaient ouvert une enquête judiciaire sur instructions du parquet compétent, après la détection, par les unités de veille numérique, de vidéos attentatoires à la pudeur publique publiées sur une page d’un réseau social.

Les investigations menées ont permis d’identifier la suspecte, qui a été interpellée alors qu’elle tentait de quitter le territoire à bord d’un vol international.

La mise en cause a été soumise à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer l’ensemble des circonstances et des motivations de cette affaire.

H.M