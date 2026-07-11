Météo Maroc: les prévisions pour ce dimanche 12 juillet

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 12 juillet 2026:

– Temps assez chaud sur le Sud-Est, l’Oriental, la vallée de Moulouya et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes par endroits sur les côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruines locales.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental et les provinces Sud, avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 23/29°C sur le Sud-est, le sud de l’Oriental et l’extrême Sud du pays, de 10/16°C sur l’Atlas et le Rif et de 17/22°C partout ailleurs.

– Températures maximales en hausse sur les provinces Sud et en légère baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée sur le littoral atlantique.

S.L