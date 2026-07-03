La Bourse de Casablanca finit ses échanges en hausse ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini en hausse vendredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,96% à 18.474,84 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a pris 1,2% à 1.358,42 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a augmenté de 1,01% à 1.316,9 pts.

En revanche, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a lâché 0,26% à 1.839,82 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé la séance sur des gains respectifs de 1,19% à 17.722,95 pts et 1,04% à 15.948,29 pts.

S.L.