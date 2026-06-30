Météo Maroc: il fera chaud ce mercredi 1er juillet

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 1er juillet, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps chaud sur le Sud-est, le Souss, les plaines atlantiques nord, les provinces sahariennes et les régions à l’Ouest de l’Atlas.

– Rafales de vent modérées sur le Tangérois, le Saiss, le Moyen Atlas, le Sud-est et les provinces du Sud avec chasse-sables, par endroits.

– Nuages bas avec formations brumeuses locales ou bruines sur les côtes et les plaines Atlantiques et la rive méditerranéenne.

– Nuages instables sur le Haut Atlas, le Sud-est et le Sud des provinces sahariennes avec ondées et orages.

– Températures minimales de l’ordre de 16/20°C sur l’Atlas, le Rif et la vallée de Moulouya, de 25/30°C sur le Sud-est et l’intérieur des provinces du Sud et de 20/25°C ailleurs.

– Température maximale en hausse sur les plaines nord et centres et en légère baisse sur les provinces du Sud, l’Oriental et le Sud-est.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Mehdia et au Sud, devenant localement agitée à forte, le soir, entre Boujdour et Tarfaya.

S.L.