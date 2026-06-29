Casa Tramway: des trajets supplémentaires après Maroc-Pays-Bas

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Casa Tramway a décidé, ce lundi, de programmer des trajets supplémentaires afin de faciliter le transport des supporters après la fin du match qui opposera le Maroc aux Pays-Bas, dans le cadre de la Coupe du monde.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la société a indiqué que deux trajets supplémentaires seront programmés depuis la station Place Mohammed V vers Sidi Moumen Terminus, sur la ligne 1.

Casa Tramway a également annoncé la programmation de deux trajets depuis la station Anoual / Abdelmoumen – Beauséjour, sur la ligne 2, en direction de Sidi Bernoussi.

La société précise que le service Casa Tramway prendra fin à son horaire habituel, avant la reprise des trajets spéciaux uniquement après la fin du match.

H.M.