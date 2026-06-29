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Crash d’avion à Tomblaine: le Roi adresse ses condoléances à Macron
Par LeSiteinfo avec MAP
Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République française, Emmanuel Macron, à la suite de l’accident d’avion meurtrier survenu à Tomblaine.
En cette douloureuse occasion, le Souverain exprime Ses sincères condoléances au Président Macron et, à travers lui, Sa profonde compassion et Son soutien aux proches des victimes et au peuple français face à ce terrible drame.
S.L.
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