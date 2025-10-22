GOMYCODE et Chari s’allient pour former les talents des startups marocaines

GOMYCODE, acteur de référence dans la formation aux compétences digitales et technologiques, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Chari, l’une des startups marocaines les plus dynamiques et prometteuses. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme Talent4Startups, financé par Digital Africa, filiale de Proparco.

À travers cette collaboration, GOMYCODE mettra son expertise pédagogique au service de la montée en compétences des collaborateurs et parties prenantes de l’écosystème Chari. L’objectif est clair : renforcer la compétitivité des startups marocaines en outillant leurs talents avec des compétences numériques et technologiques de pointe en particulier l’Intelligence Artificielle.

Le programme Talent4Startups vise à créer un vivier de professionnels qualifiés, prêts à répondre aux besoins croissants des startups locales et régionales. En finançant cette initiative, Digital Africa confirme son engagement à soutenir l’innovation et l’inclusion numérique en Afrique.

La signature du partenariat a été officialisée par Ismael Belkhayat, CEO de Chari, et Omar Layachi, Directeur Général de GOMYCODE Maroc, marquant ainsi une nouvelle étape dans le rapprochement entre éducation, innovation et entrepreneuriat au Maroc.

« Former les talents des startups nationales est une priorité pour permettre à de belles entreprises comme Chari de poursuivre leur croissance et d’accélérer leur impact. Ce partenariat illustre parfaitement la mission de GOMYCODE : rendre les compétences du futur accessibles à tous », déclare Omar Layachi.

« Notre force repose sur les femmes et les hommes qui bâtissent Chari au quotidien. Grâce à ce programme, nous investissons dans leur développement afin d’aller encore plus loin », souligne Ismael Belkhayat.

À propos de GOMYCODE

GOMYCODE est une plateforme panafricaine de formation qui offre des programmes en technologie, marketing digital, design et métiers du futur. Présente dans plusieurs pays, elle a pour mission de démocratiser l’accès aux compétences numériques et de répondre aux besoins du marché du travail.

À propos de Chari

Chari est une startup marocaine spécialisée dans le e-commerce B2B, permettant aux petits commerces d’approvisionnement de commander facilement leurs produits via une application mobile. Avec une croissance rapide, Chari s’impose comme un acteur clé de l’écosystème startup marocain.

À propos de Digital Africa

Digital Africa est une initiative soutenue par Proparco, visant à accompagner les startups africaines dans leur développement à travers le financement, la formation et l’accompagnement stratégique, afin de renforcer l’innovation numérique sur le continent.