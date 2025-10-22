ALH Hospitality dévoile ses ambitions et sa roadmap multimarques

À l’occasion d’une table ronde organisée au Radisson Hotel Casablanca Gauthier La Citadelle, ALH Hospitality, filiale hôtelière du groupe ALH Holding, a présenté sa stratégie de développement, son modèle d’opérateur multimarques ainsi que ses projets à venir. En présence de nombreux médias nationaux, Hamza Laghrari et Aboubakr Lahlou, respectivement président et directeur général d’ALH Hospitality ont mis en lumière la vision à moyen terme du groupe: faire émerger un opérateur hôtelier marocain multimarques en internalisant l’ensemble des expertises métier afin de développer, exploiter et valoriser durablement ses actifs hôteliers.

Un modèle d’opérateur hôtelier multimarques ancré dans le marché marocain

Créée en 2020, ALH Hospitality traduit la volonté d’ALH Holding – groupe marocain fondé en 1957 et pionnier du développement économique national – de structurer son pôle hôtelier autour d’un modèle différenciant. ALH Hospitality adopte une approche intégrée, conjuguant investissement, développement et gestion opérationnelle.

Ce modèle repose sur trois piliers :

Une sélection stratégique de marques internationales, en cohérence avec la typologie de chaque projet ;

Une gestion sur mesure, adaptée à chaque actif, pour allier performance et rigueur ;

Une création de valeur durable au profit des investisseurs.

Une ambition structurée : 10 hôtels, 1 500 clés et 1 450 collaborateurs

Dans le cadre de son plan de développement, ALH Hospitality prévoit le déploiement d’un portefeuille de 10 actifs hôteliers répartis sur les principales destinations touristiques du Royaume à savoir Casablanca, Marrakech, Rabat, Tanger et Agadir – représentant 1 500 chambres et fédérant plus de 1 450 collaborateurs. Cette croissance s’articule autour de plusieurs leviers :

Développement en greenfield de foncier détenu par le groupe ALH Holding ;

Acquisition d’hôtels stratégiques à fort potentiel ;

Investissement dans des actifs existants nécessitant une rénovation importante et un repositionnement stratégique ;

Co-investissement avec des partenaires institutionnels ou privés ;

Location d’actifs hôteliers.

L’objectif : bâtir un portefeuille d’actifs performants, capable de répondre aux évolutions du marché marocain et d’accompagner la montée en gamme du tourisme national.

Des projets emblématiques pour façonner l’hospitalité de demain

ALH Hospitality gère actuellement deux actifs dont :

Radisson Hôtel Casablanca Gauthier La Citadelle, 4 étoiles ouvert en avril 2024 ;

Be Live Collection Adults Only Marrakech, hôtel all inclusive 5 étoiles, acquis en juillet 2025.

Le plan de développement d’ALH Hospitality comprend des projets phares conjuguant design et expériences immersives :

Un nouvel hôtel 4 étoiles urbain et lifestyle à Casablanca (ouverture prévue en 2027) ;

Un hôtel 5 étoiles situé au centre ville à Casablanca Port (ouverture prévue en 2028) ;

Un hôtel à Marrakech de catégorie 5 étoiles adults only (ouverture prévue en 2028) ;

Un hôtel de catégorie 5 étoiles à Tanger, destiné à renforcer l’offre haut de gamme dans le Nord du Royaume (ouverture prévue en 2030).

Une force humaine au cœur de la performance

ALH Hospitality s’appuie sur une équipe d’experts couvrant l’ensemble des métiers de l’hôtellerie. Grâce à une organisation agile, elle allie connaissance du marché local, savoir-faire opérationnel et maîtrise des standards internationaux afin d’adapter chaque marque à son environnement tout en garantissant qualité, cohérence stratégique et rendements durables pour ses investisseurs.

À propos d’ALH Holding

Fondée en 1957, ALH Holding est l’une des principales holdings marocaines, présente dans quatre secteurs stratégiques : immobilier, hôtellerie, éducation et agriculture. À travers ALH Real Estate et AH Africa, le Groupe développe des projets immobiliers au Maroc et en Afrique de l’Ouest, totalisant plus de 30 000 unités réalisées et 7 000 en cours de développement. Le Groupe a intégré le métier de l’hôtellerie en 2020 à travers ALH Hospitality, et la même année a créé ALH Education, pôle à fort impact sociétal déployé à travers Atlantic Education Groupe et ses établissements Atlantic Education Valériane à Deroua, inauguré en 2018, et Atlantic Education Berrechid, ouvert en 2023. À travers ALH Agriculture, le Groupe exploite près de 1 300 hectares de terres réparties sur plusieurs régions du Royaume, dédiées à une large variété de cultures destinées à l’export.

ALH Holding inscrit son développement dans la durée, en s’appuyant sur la diversification de ses activités et la complémentarité de ses pôles, avec la volonté de bâtir un modèle pérenne et créateur de valeur.