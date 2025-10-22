Maroc

La fille d’Abdelkader Moutaâ raconte les derniers instants de son père (VIDEO)

Rédaction M22 octobre 2025 - 12:39

Avec une grande émotion, la fille du défunt Abdelkader Moutaâ a raconté les derniers instants de son père.

Dans une déclaration à Le Site Info, elle a confié que son père souffrait d’un cancer de la prostate, précisant qu’il tenait malgré tout à assister à chaque événement artistique: « Dieu merci, il me laissait toujours des recommandations… mais son heure était venue, et nous n’y pouvions rien », a-t-elle dit avec tristesse.

Interrogée sur les visites des artistes durant la période de maladie de son père, elle a regretté : «Malheureusement, personne n’est venu».  Elle a toutefois ajouté qu’après l’annonce de son décès, elle avait reçu un appel de la comédienne Amal Temmar ainsi que de quelques rares personnalités.


