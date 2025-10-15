Chari lève 12 millions de dollars pour devenir la première super app des commerçants marocains

Chari, la startup marocaine soutenue par Y Combinator et fondée en 2020 par le couple Ismael Belkhayat et Sophia Alj, annonce une levée de fonds de 12 millions de dollars en Série A, la plus importante de ce type au Maroc.

La levée de fonds a été co-dirigé par SPE Capital et Orange Ventures, avec la participation de nombreux fonds de capital investissement dont Verod-Kepple, Global Founders Capital, Plug and Play, Endeavor Catalyst, Pincus Capital, Al Khwarizmi Ventures, UM6P Ventures, Axian Group, Uncovered Fund, AfriMobility, P1 Ventures, Reflect Ventures, Dragon Capital, MyAsia VC, Harambean Prosperity Fund, H&S Invest Holding, ainsi que des business angels de renom tels que Michael Lahyani (fondateur de Propertyfinder) et Karim Beguir (fondateur d’InstaDeep). Au total, Chari a désormais levé 17 millions de dollars.

Bank Al-Maghrib, la banque centrale marocaine, a accordé à Chari une licence d’établissement de paiement. Cette licence permet à Chari d’offrir aux commerçants traditionnels, une gamme complète de services financiers, incluant des comptes de paiement, des cartes de débit, du paiement de factures et de la distribution de micro-assurance. L’entreprise va désormais transformer son application e-commerce en une “super app” dédiée aux commerces de proximité, afin de les aider à digitaliser leurs opérations et à diversifier leurs sources de revenus.

Entièrement développée en interne, la technologie de Chari lui permet également de lancer son offre de Banking-as-a-Service (BaaS), ouvrant ainsi son infrastructure aux startups souhaitant intégrer des solutions de finance embarquée à leur offre.

Citations:

« C’est une opportunité unique de transformer les commerces traditionnels en véritables points d’accès aux services financiers locaux », explique Sophia Alj.

« Maintenant que notre infrastructure est opérationnelle, nous accélérons le déploiement de Chari, à la fois comme super-app pour les commerçants et comme plateforme de Banking-as-a-Service au service de nos partenaires. », ajoute Ismael Belkhayat.

« Nous sommes heureux de continuer à soutenir des fondateurs aussi ambitieux et porteurs d’impact. La vision de Chari — allier services aux commerçants et finance embarquée — incarne parfaitement le type d’opportunité à fort potentiel, capable de redéfinir tout un secteur et de créer une immense valeur. Nous sommes ravis d’accompagner leur parcours au Maroc», affirme Nabil Triki, General Partner de SPE Capital.

« L’approche de Chari, qui consiste à renforcer les capacités des commerçants locaux grâce à une plateforme technologique évolutive, résonne pleinement avec notre vision. Cette levée de fonds vient consolider le lien entre la finance et le commerce au Maroc — et nous sommes ravis d’accompagner Chari dans sa mission de devenir l’infrastructure de référence pour la banque et les paiements destinés aux commerçants.», souligne Ryosuke Yamawaki, Partner, Verod Kepple Africa Ventures.

À propos de Chari

Chari est une entreprise marocaine à la croisée de la fintech et du e-commerce, soutenue par Y Combinator et fondée en 2020 par Ismael et Sophia Belkhayat. Titulaire d’une licence d’établissement de paiement délivrée par Bank Al-Maghrib, Chari offre aux détaillants un accès simplifié à une gamme complète de services financiers, comprenant le paiement, la micro-assurance et le financement du fonds de roulement, tout en proposant une marketplace digitale dédiée aux produits de grande consommation. En digitalisant le commerce informel, Chari ambitionne de renforcer la compétitivité des commerçants de proximité et de stimuler l’inclusion financière.