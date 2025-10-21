Qui est Farah El Khalifi, la femme de Yassir Zabiri qui fait le buzz après le sacre du Maroc ?

Farah El Khalifi, épouse du joueur marocain et meilleur buteur de la Coupe du monde au Chili, Yassir Zabiri a fait le tour des réseaux sociaux après le sacre de son mari au Mondial des -20 ans.

En effet, les réseaux sociaux ont été inondés de photos et de vidéos de Farah El Khalifi, qui n’a pas hésité à faire le déplacement jusqu’au Chili pour soutenir son époux. On a pu la voir à l’aéroport, dans les tribunes et même à bord de l’avion ramenant les jeunes champions au Maroc, assise aux côtés de son mari et du reste de la délégation marocaine.

Par ailleurs, d’anciennes vidéos de Farah El Khalifi ont refait surface. Active sur Instagram, elle y compte plus d’un demi-million d’abonnés.

La jeune Marocaine, qui vient de fêter ses 19 ans en septembre dernier, a conquis le cœur des internautes et des supporters marocains par sa beauté naturelle, sa spontanéité, son sourire et sa joie de vivre, que l’on retrouve à travers le contenu qu’elle partage sur les réseaux sociaux.